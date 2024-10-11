Пробил оборону россиян и стал героем Украины: Олег Ширяев получил 'Золотую звезду' от президента

Командир 225 ОШБ Олег Ширяев получил звание Герой Украины и орден "Золотая звезда". Именно его подразделение одним из первых смогло пробить оборону врага - за первые сорок восемь часов Курской операции бойцы зашли почти на тридцать километров вглубь территории противника.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в Указе Владимира Зеленского.

Олег Ширяев уже имеет орден "За мужество" третьей степени за защиту Харьковщины в 2022 году. После того его подразделение дает отпор оккупантам на всех самых тяжелых направлениях - Бахмут, Авдеевка, Часов Яр. Всех наград достойны его солдаты, говорит командир, и новое звание он посвятил всем своим бойцам:

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"Есть только путь, и это путь воина. Мы на правильном пути - потому что Украина превыше всего! Посвящаю эту награду каждому бойцу 225 ОШБ. Всем погибшим - светлая память", заявил Ширяев.