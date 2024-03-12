Речь идет о "демилитаризации" местной нефтебазы.

В украинской разведке прокомментировали пожар на нефтебазе в Орле сообщением "предвыборному" штабу Путина и всем россиянам: диктатор сам привел войну в Россию.

На данный момент продолжается демилитаризация военных объектов на территории Российской Федерации, сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем констатировать, что продолжается демилитаризация военных объектов на территории РФ. Те же нефтебазы - это военные объекты, которые использует армия захватчика и кремлевский режим в военных целях для обеспечения снабжения оккупационной группировки агрессора в Украине. Вполне естественно, что именно на этих объектах происходят действия, которые усложняют продолжение агрессивной геноцидной войны против Украины", - подчеркнул он.

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В то же время Юсов уточнил, что о средствах поражения и о том, кто несет ответственность за пожар, украинская разведка скажет позже.

"Но то, что такие действия набирают обороты и будут продолжены мы можем констатировать. В конце концов, для всех с каждым днем все более очевидно, что Путин привел войну уже в Россию и это чувствует каждый кто причастен к геноцидной войне против Украины", - подчеркнул он.

В городе Орел пылала нефтебаза - главное

В ночь на вторник, 12 марта, в российском городе Орел (Нижегородская область) произошел серьезный пожар на нефтебазе.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что в городе "произошло падение" беспилотного летательного аппарата. Был атакован объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы с целью локализации возгорания.

По словам губернатора, в результате взрыва никто не пострадал. Между тем российские Telegram-каналы пишут, что в Орле продолжает работать противовоздушная оборона, раздаются громкие взрывы.

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