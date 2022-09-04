Украинская армия получает оружие, которое поможет одолеть РФ, важно не поддаваться панике и не верить фейкам оккупантов.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинцев верить в нашу победу и отметил, что Вооруженные силы Украины уже получили от США оружие, необходимое для освобождения Херсона.

Об этом он рассказал в эфире "Фейгин.Live".

Арестович отметил, что Украина еще не начала получать оружие в рамках ленд-лиза, также мы еще не получили помощь в размере 12 миллиардов долларов. Однако США уже предоставили украинским военным все необходимое для освобождения Херсона от оккупантов. По словам советника ОП, эти технику и оружие еще не замечали на фронте, но уже можно говорить о том, что такая помощь получена.

Также Арестович прокомментировал все "страшилки" о том, что РФ якобы может использовать ядерное оружие. Советник ОП призвал украинцев верить в нашу победу и не идти на поводу у российской пропаганды.

"Здесь нужно сочетание бычьего упрямства в стиле "мы обязательно пропашем эту борозду, мы свое возьмем", как бы на нас не воздействовали. Одновременно с этим волевой настрой на победу у нас требуется. Как бы нас не лупили, не стреляли, не били, мы все равно догнем, перегнем и пропашем, и поставим наш флаг над Херсоном. А потом над всеми оставшимися территориями. Референдумы - не референдумы, ядерное оружие - не ядерное... Медленно поубиваем всех и вся и вынесем отсюда. Это вопрос решенный", - сказал Арестович.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Запорожьем партизан подорвал себя и двух оккупантов.

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