Украинские военные обезвредили новейший высокоточный российский дрон-камикадзе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.
По его данным, беспилотник обезврежен 128 бригадой.
"...Высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" разработан концерном "Калашников" и впервые представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием. "Куб" еще называют дроном-камикадзе, потому что после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель или пикировкой, или опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается", - говорится в сообщении.
Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Противник сперва бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилище мирных людей.
Защитники украинского государства давали достойный отпор оккупантам. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 2 июня уже уничтожено примерно 30 700 противников и, в частности, 519 беспилотников оперативно-тактического уровня.
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