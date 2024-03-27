Кроме живой силы ВСУ также уничтожили около 30 систем "арты", 20 танков и бронемашин, средство ПВО и 25 БПЛА превращены в груду металлолома.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о более тысячи ликвидированных оккупантов за минувшие сутки.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба, "общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 439 190 (+1030) человек".

Также ликвидировано вражеских танков - 6904 (+11) единицы, боевых бронированных машин - 13216 (+9) единиц, артиллерийских систем - 10931 (+27) единица, средств ПВО - 728 (+1) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 8578 (+25) штук, автомобильной техники и автоцистерн - 14539 (+41) единиц, специальной техники - 1794 (+5).

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И как ранее сообщалось, среди другой уничтоженной техники оккупантов также: 1019 РСЗО, 347 самолетов и 325 вертолетов, 26 кораблей / катеров, одна подводная лодка.

Война в Украине: новости

При этом в американском Институте изучения войны заявили, что сейчас Россия формирует резервы для текущих военных операций в Украине. Так, оккупанты начали набор личного состава для подразделений недавно воссозданного Ленинградского военного округа.

В то же время в ISW отметили, что такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченное крупномасштабное соединение для наступления в этом году.

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