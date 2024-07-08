Ликвидированы также несколько предателей Украины, поделился наш защитник.

Потери РФ на 8 июля 2024 года возросли, - страна-агрессор потеряла кучу армейских "шишек", в том числе начальника отделения боевого управления, заместителя командира радиотехнической батареи 12 зенитного ракетного полка, старшего лейтенанта Дмитрия Пугачева.

Уничтожены также два предателя - уроженцы города Евпатория, которые перешли на службу к россиянам после того, как РФ в 2014 году захватила украинский Крым, старший лейтенант Дмитрий Давиденко и прапорщик Олег Кривонос. Такой информацией поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

Украинский воин также показал фотографии "минусованных" противников.

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Позже "Штирлиц" сообщил, что ликвидированы также подполковник, заместитель командира 1441 самоходно-артиллерийского полка по работе с личным составом Игорь Голобородько и старший лейтенант Евгений Комаров из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (место дислокации - Севастополь).

В центре внимания война в Украине - новости, которые сегодня стоит знать

Утром 8 июля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 41 боевое столкновение между нашими воинами и российскими захватчиками. В частности, на Покровском направлении наши воины отразили 52 вражеских штурма.

Россия несет серьезные потери в технике и живой силе. Общие потери РФ на 8 июля 2024 на украинской территории составляют приблизительно 552 тыс. 190 захватчиков. Государство-агрессор также потеряло, в частности, 8 тыс. 171 танк.

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