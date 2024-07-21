На Донбассе россияне понесли особенное болезненные потери, узнали журналисты.

Продолжается война в Украине, и несколько дней назад российские оккупанты пытались атаковать защитников нашей страны под городом Курахово Донецкой области и потеряли, в частности, три танка.

Необычно то, в каком составе для атаки были задействованы оккупанты, пишет Forbes. По данным 79-й воздушно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, в состав вражеского формирования, которое пошло в атаку, входили новейшие танки Т-72Б3М со всеми свежими гаджетами - решетчатой броней против беспилотников, радиоустановщиками и катками для разминирования. Кроме того, противник использовал целый ряд бронетранспортеров и солдат на мотоциклах.

"47-тонный трехместный танк Т-72Б3М - один из двух типов танков, которые производятся в России. Другой - более тяжелый Т-90М. Российская промышленность производит от 500 до 600 новых танков Т-72 и Т-90 в год. Это намного больше танков, чем любая другая страна производит за год, но слишком мало, чтобы компенсировать примерно 1200 танков, которые российские войска теряют в Украине каждый год", - подчеркивается в материале.

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Журналисты добавили, что для закрытия разрыв между производством танков и их потерями, Кремль снимает с долгосрочного хранения старые танки - Т-54/55 1950-х годов, Т-62 60-х годов и более старые Т-72 и Т-80 70-х и 80-х годов.

Издание подчеркнуло, что старые модели составляют все большую долю танкового корпуса РФ, поэтому Т-72Б3М становятся редкостью. "И это, безусловно, делает их массовое уничтожение в неудачных атаках, таких как под Курахово, особенно болезненным для россиян", - подчеркивается в статье.

Важные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать

19 июля 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада ВСУ сообщила, что на Кураховском направлении противник бросил для прорыва обороны наших защитников три танка и два бронетранспортера с пехотой и потерпел поражение. Десантники сообщили, что танки врага и живая сила - уничтожены, а БТРы - повреждены.

Стоит отметить, что россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли много бронетехники. Общие потери РФ на 21 июля 2024 года таковы - уничтожены 8266 танков и 15963 боевых бронированных машин.

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