Заход на позиции - это целая операция, которая требует много работы.

Полевой командир "Курт" подразделения "Kurt and Company" 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода рассказал о главной ошибке ВСУ на фронте. Она связана с ротацией войск.

"Некоторые командиры не разрабатывают план захода на позиции. Это большая ошибка, потому что завести подразделение на позиции - это очень большая работа и это целая операция. У меня небольшое подразделение. Я всегда, если мы заходим на какую-то позицию новую, в первую очередь всегда еду сам, первый. Смотрю, куда мне нужно завести людей, что нужно. Беру как минимум с собой одного бойца, который из той группы, которая туда будет заходить, он пишет список, что нам нужно", - сказал он " РБК-Украина".

По словам командира, для захода на позиции разрабатываются несколько маршрутов. Кроме того, происходит знакомство с командиром подразделения, которое надо заменить, и уточнение времени проведения ротации.

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"Все должно работать по часам, мы налаживаем взаимосвязь, чтобы, не дай Бог, при замене нас не приняли за врага, потому что мы где-то не туда поехали. Это целая военная операция, и в пределах крупных подразделений у командира бригады, полка или группы войск должна быть хорошая команда, чтобы проводить такие замены на позициях", - пояснил военный.

По мнению "Курта", в армии есть много командиров, которые не соответствуют звену, которое занимают. Он убежден, что иногда лучше взять сержанта, который много времени провел на поле боя, и с ним проводить ротацию, чем иметь дело с командиром, который "просто говорит - иди туда и там, куда вы дойдете, до этой посадки, погибнете".

"Это полный бред, который приводит к гибели личного состава. Он должен на 100% быть уверенным, что группа пойдет туда, где определено, а не ткнуть в карту пальцем и сказать вам: "вот на этой позиции надо поменяться". А у нас были случаи, когда тыкали просто пальцем в карту, мы едем менять какое-то подразделение из другой бригады, а там их уже нет. Там уже сидит противник, и попадали просто под огонь. Следствием таких действий непрофессиональных являются потери позиций, территории, людей в первую очередь, средств и всего, что у вас есть", - подытожил защитник.

Война в Украине

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич считает, что Украина в войне делает меньше ошибок, чем Российская Федерация, но надо включать голову.

NYT писал о главной ошибке Генштаба на Торецком направлении. Она была связана с заменой войск.

Ротация проводилась в течение нескольких недель, и в начале июня 41-я бригада передислоцировалась из Часового Яра и приняла командование в районе Торецка. А через два дня после завершения ротации, по словам солдат, россияне атаковали.

"Это была большая ошибка, что нас забрали оттуда", - отмечает военный 24-й бригады.

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