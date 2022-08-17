США вскоре предоставят новый пакет помощи в области безопасности, а Норвегия решила тоже предоставить новый пакет помощи, отметил министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о новой помощи в сфере безопасности от США и Норвегии.

Об этом Резников сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, глава украинского оборонного ведомства провел отдельные два разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином и норвежским коллегой Бьёрном Арильдом Грамом.

"Провел замечательный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, возникающие новые потребности на поле боя и пути укрепления возможностей украинской армии. Вскоре поступит больше помощи от США", - подчеркнул Резников.

"Вчера я провел телефонный разговор с моим другом и коллегой министром обороны Норвегии Бьёрном Арильдом Грамом. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и относительно подготовки украинских солдат", - отметил Резников.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля, атаковали военные и гражданские объекты, брали под контроль населенные пункты, а также пытали и убивали людей.

США и еще многие государства мира поддержали Украину. 1 августа стало известно, что американские власти одобрили новый пакет военной помощи Киеву.

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