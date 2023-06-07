На части Днепропетровской области людей призвали экономить как питьевую, так и техническую воду.

В Никопольском районе Днепропетровской области призывают граждан к жесткой экономии воды в связи с подрывом российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram. "Друзья, включаем режим жесткой экономии воды. Как питьевой так и технической", - подчеркнул Евтушенко.

Он добавил, что Днепропетровская областная военная администрация работает с супермаркетами АТБ по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины сети на территории района.

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"У кого есть возможность - продолжайте делать запасы воды", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, рано утром 6 июня появились видео разрушенной плотины Каховской ГЭС, через дыру в которой мощным потоком вытекает вода из Каховского водохранилища. Позже стало известно, что россияне подорвали Каховскую дамбу. Очень быстро началось подтопление населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Украинские власти начали срочную эвакуацию населения с правого берега Днепра в районе Херсона. Параллельно состоялось экстренное заседание СНБО, на котором обсуждался план действий в связи с этой катастрофой.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС уже не может быть восстановлена в прежнем виде. По их подсчетам, за четыре дня Каховское водохранилище полностью вытечет в Черное море.

Тем временем оккупанты пытаются попасть на контролируемый Украиной правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских лиц. Таким способом противник пытается перебросить диверсионные группы.

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