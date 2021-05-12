Россия в последнее время ускоряет политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины.

Россия выдала паспорта почти 600 тысячам украинских граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, информируя о встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

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Денисова отметила, что Россия в последнее время даже «ускоряет» свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях.

По ее словам, Россия и ее представители на неподконтрольной территории Украины действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь.

«Оккупационные власти Крыма заставляют учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на «тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России». Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами. В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена - это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ. Такая же ситуация и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На сегодняшний день паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи», - сказала Денисова.

Она также призвала посла поднимать на международном уровне вопрос освобождения украинцев, которые преследуются РФ по политическим мотивам, гражданских заложников и военнопленных, которых содержат на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Российские паспорта на оккупированных территориях

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.

Выдача документов производится в Ростовской области.

Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

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Автор: Инна Андалицкая