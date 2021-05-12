Россия выдала паспорта почти 600 тысячам украинских граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, информируя о встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.
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Денисова отметила, что Россия в последнее время даже «ускоряет» свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях.
По ее словам, Россия и ее представители на неподконтрольной территории Украины действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь.
«Оккупационные власти Крыма заставляют учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на «тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России». Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами. В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена - это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ. Такая же ситуация и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На сегодняшний день паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи», - сказала Денисова.
Она также призвала посла поднимать на международном уровне вопрос освобождения украинцев, которые преследуются РФ по политическим мотивам, гражданских заложников и военнопленных, которых содержат на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Российские паспорта на оккупированных территориях
- 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.
- Выдача документов производится в Ростовской области.
- Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.
Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.
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