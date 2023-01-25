Попасть в эшелон ракетой не так просто, а в вопросе с минами тоже есть свои нюансы.

Военные железнодорожные эшелоны является сложной целью, которую не так просто уничтожить. Кроме того, перед эшелоном обычно идут военные и ищут мины, которые могут быть заложены в железнодорожном полотне.

В эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт, член экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения, полковник запаса, командующий Аэромобильных войск Украины в 1998-2005 годах Иван Якубец объяснил, что эшелон является движимым объектом. Кроме того, он узкий и попасть в него ракетой не так просто.

"Он довольно узкий и попасть в него ракетой, даже того же HIMARS, не так просто, но попасть можно, безусловно. Попасть можно в железнодорожное полотно, но такое полотно ремонтируется в течение суток, а то и быстрее", – добавил он.

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По словам Якубца, также необходимо учитывать дальность, на которой находится воинский эшелон.

"Есть еще один момент – это действия диверсионно-разведывательных групп. Вот против таких групп сейчас работают российские саперы, которые идут впереди эшелонов, ищут заложенные (мины – ред.), чтобы не было их на железнодорожных путях", – отметил эксперт.

Роль железной дороги в войне РФ против Украины

Российские оккупанты перебрасывают военную технику и личный состав по железной дороге. В частности, таким образом россиян перебрасывают на территорию Беларуси.

Так, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси еще два эшелона с личным составом и военной техникой. Всего в Беларусь из России в тот раз прибыла по меньшей мере 91 единица техники и около 200 человек личного состава.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российская армия все еще функционирует по стандартам советской, которая была заточена под Вторую мировую войну. Это касается и вопроса переброски эшелонов техники, поэтому железная дорога для России является "кровеносными артериями".

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