Свитан считает, что к борьбе с дронами нужно подключать легкомоторную авиацию.

Согласно статистике, за два месяца показатели сбития ударных дронов типа Shahed, которыми РФ атакует Украину, упали на 33%. Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан объяснил, что это обусловлено несколькими факторами.

"Изменились маршруты движения "шахедов". Цели они изменили – в основном, сейчас "шахеды" работают по прифронтовой зоне на глубину до 30-50 км. Как раз именно это и вызвало изменение статистики как таковой. Они цели изменили, они понимают, что "шахеды", зашедшие вглубь украинской территории, сбиваются", – подчеркнул он в эфире "24 канала".

По словам Свитана, в Украине созданы тысячи мобильных групп, которые отслеживают дроны. Именно поэтому враг стал больше работать беспилотниками по прифронтовой и приграничной территории.

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"Такая тактика россиян пока еще дает им возможность использовать "шахеды" с максимальным КПД. Но я думаю, сейчас отыграет наше ПВО. Нужно разворачивать мобильные группы вдоль линии фронта, вдоль границы, перехватывать "шахеды" на заходе. А еще лучше – подключить часть авиации, но не боевой, а легкомоторной. У нас достаточное количество летчиков, которые могут выполнять на легкомоторных аппаратах боевые задачи. По моим прикидкам, их тысячи. Тем более, на легкомоторном самолете летать можно лет до 70. После 50 на боевой самолет попробуй попасть – медики не пустят, а вот на легкомоторном до 70 лет дедушки вроде меня могли бы выполнять эти задачи", – добавил Свитан.

Атаки дронами по Украине

В ночь на 10 февраля россияне атаковали Украину дронами. В Харькове были попадания в Немышлянском районе. Возник пожар, в результате которого сгорели более 10 домов. Погибли 7 человек, в том числе и семья с тремя маленькими детьми.

Вечером 10 февраля РФ снова запустила дроны. По состоянию на 02:15 11 февраля атака все еще продолжается. В нескольких областях раздавались взрывы.

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