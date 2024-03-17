Для наступления мира тиран должен пасть, полагает аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и есть единственный надежный способ, которым можно навсегда положить конец противостоянию.

Если пойти на перемирие на условиях РФ, то это придаст тирану Владимиру Путина смелости выбирать новые цели для экспансии, публикует мнение обозревателя журнала Observer по иностранным делам Саймона Тисдалла The Guardian. По мнению аналитика, мир не наступит, пока тиран не падет.

"Единственный надежный способ навсегда положить конец этой войне на справедливых условиях - это отстранить от власти любыми доступными законными средствами мессианского массового убийцу, который ее начал: Владимира Владимировича Путина", - подчеркнул эксперт.

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В центре внимания Путин - переговоры с РФ возможны или нет

Папа Римский Франциск говорил, что "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры". Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Владимир Путин в переговорном процессе не заинтересован, и диктатор может использовать паузу в боевых действиях, чтобы усилить свои оккупационные войска.

Украинский лидер подчеркивал, что никто не знает, когда закончится война в Украине. По мнению верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Боррелья, исход противостояния будет "решен этой весной или летом".

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