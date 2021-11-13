Сосредоточение такого количества боевой техники свидетельствует о вероятном наращивании сил и средств противника с целью создания резервов, - говорится в отчете миссии.

Патрули миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 97 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных как с нарушением линий отвода, так и за пределами определенных районов хранения.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" российских наемников в районе Терновое выявлено 9 танков, размещенных вне определенного района хранения, и 19 САУ неопределенного типа, расположенных на расстоянии 47 км от линии разграничения.

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" оккупантов в районе Миусинска патрули выявили 78 единиц боевой техники, размещенной вне определенных районов хранения, на расстоянии 56 км от линии разграничения, в том числе: танки неопределенного типа – 16 единиц, РСЗО неопределенного типа – 9 единиц, САУ неопределенного типа – 12 единиц, прицепные гаубицы неопределенного типа – 12 единиц, ББМ – 29 единиц.

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"Сосредоточение такого количества боевой техники свидетельствует о вероятном наращивании сил и средств противника с целью создания резервов", - говорится в отчете миссии.

Также отмечается, что представители вооруженных формирований РФ продолжали препятствовать работе патрулей миссии на оккупированных территориях.

Так, на блок-посту возле Безымянное члены вооруженных формирований РФ остановили патруль СММ, не позволив наблюдателям проехать в направлении населенного пункта Саханка, сославшись на то, что в данном районе, якобы, ведется разминирование.

"В результате этих препятствий, СММ ОБСЕ не удалось обнаружить и установить действительное количество и типы вооружения и боевой техники вооруженных формирований РФ, которые находятся за пределами определенных районов и с нарушением линий отвода. Поэтому данные, приведенные в отчете, не отражают действительных масштабов нарушений, совершенных вооруженными формированиями РФ на оккупированных ими территориях", - добавили в миссии.

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Автор: Тамара Отовская