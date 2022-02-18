Местных жителей оккупированного Донецка автобусами эвакуируют в РФ.

В пятницу, 18 февраля, на Донбассе ситуация достигла пика напряжения: на фоне частых обстрелов со стороны террористов появились провокационные заявления главарей боевиков об эвакуации населения "ЛДНР" в Россию.

Оккупанты обосновали необходимость эвакуации жителей ОРДЛО якобы подготовкой Вооруженных сил Украины к серьезной операции. В украинском Минобороны успокаивают население и просят не паниковать, поскольку они не планируют никаких наступательных операций на Донбассе.

Как происходит эвакуация населения ОРДО: фоторепортаж Reuters из Донецка

В офисе президента Украины прокомментировали заявления главарей "ЛДНР" об эвакуации населения. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что оккупанты хотят спровоцировать ВСУ на любые массивные действия, чтобы подать это как оправдание для уже своих агрессивных действий или возможных эскалационных шагов России. Он предположил, что частью этой тактики может быть расчет оккупантов ударить по одной из так называемых "эвакуационных колонн", убить мирных людей, "которые они используют для пропаганды", а потом обвинить в этом Киев.

О том, что эвакуация населения ОРДЛО - спланированная операция - свидетельствует тот факт, что главари боевиков "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин записали свои видеозаявления об эвакуации еще 16 февраля, то есть за два дня до обострения ситуации.

Российский президент Владимир Путин уже поручил разместить эвакуированных жителей ОРДЛО в Ростовской области. Каждому из прибывших из "ЛДНР", глава страны-агрессора поручил выплачивать по 10 тысяч рублей (3700 гривень, – УНИАН.).

Отметим, что даже во время активных фаз российско-украинской войны ранее не проводилась эвакуация населения "ЛДНР" в РФ. Вполне вероятно, что это делается страной-агрессором для оправдания своих запланированных боевых действий.

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