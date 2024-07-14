Россияне хотят, чтобы Украина согласилась на год заморозить войну для того, чтобы они смогли подготовили новый личный состав, накопить оружие и снова возобновили войну.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий объяснил цель заявлений россиян о подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Об этом Дикий сказал в эфире Radio NV.

В частности, у него спросили, на кого рассчитано запугивание от спикера российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой о разрушении дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

"На нас с вами. Вообще это же часть. Это же не единственное запугивание", - сказал Дикий.

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Он считает, что сейчас проводится кампания с целью запугивания украинцев.

"Сейчас идет кампания принуждения нас к временной заморозке конфликта, принуждение нас "прекратить стрелять". И очень важно, почему происходит эта кампания. Дело в том, что время начало работать на нас и против россиян - они это хорошо понимают. Они хорошо знают, что они сейчас еще почти на пике, хотя пик могущества пройден. Где-то зима-весна этого года. Но еще почти на пике. А дальше будет хуже-хуже-хуже, и, с какого-то момента, стремительно хуже. А мы наоборот, мы на медленном, но наконец-то, все же, на подъеме после полуторагодичного проседания", - сказал Дикий.

В этой связи, как пояснил Дикий, россиянам критически необходимо именно сейчас получить паузу где-то на год, чтобы накопить оружие и боекомплект, обучить людей.

"Они понимают, что еще год войны такой интенсивности без перерыва - у них очень плохие перспективы. А как раз год заморозки, и они проделают работу над ошибками, доработают все, чего не хватает, и тогда нам очень трудно. Именно поэтому сейчас идет отчаянная, просто безумная кампания на всех уровнях - запугать нас, запугать наших западных союзников, и принудить именно к этой критически важной для России и смертельно опасной для нас заморозке", - подчеркнул Дикий.

Он сказал, что когда звучат заявления Захаровой, это смешно.

"Потому что у них физически нет возможности взорвать эти плотины. А когда они бьют по "Охматдету" - это не смешно. Это ужасно. А это часть одной кампании - и удары по "Охматдету" и эти забавные заявления - это все вместе они пытаются нас напугать с тем, чтобы мы прямо сейчас согласились на заморозку", - отметил Дикий.

Угрозы России о подрыве двух дамб - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. В этой связи, российские пропагандисты призвали затопить Киев.

В украинском Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия пугает подрывом, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако у Москвы нет реальных возможностей уничтожить дамбы.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергают российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб.

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