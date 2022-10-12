Массированные ракетные удары России по украинским городам 10–11 октября вызвали волну новых обещаний союзников Киева предоставить больше оружия, однако Запад столкнулся с серьезной проблемой, поскольку украинским войскам нужно больше вооружения российского образца, а передача его Украине может возобновить незавершенные конфликты между другими странами.
Об этом пишет The New York Times.
После мощных обстрелов украинских городов Соединенные Штаты пообещали передать Украине больше зенитно-ракетных комплексов, а Германия заверила, что отправит аналогичные средства защиты "в ближайшие несколько дней". Генсек НАТО заявил, что поддержка борьбы Украины против России будет продолжаться "столько, сколько потребуется".
В то же время издание отмечает, что Киеву необходимо и оружие российского образца, поскольку именно на нем обучены работать украинские военные.
"Чтобы найти это оружие, Соединенные Штаты и другие союзники рыскали по всему миру в поисках поставщиков вооружения. Этот процесс выявил как перспективы, так и подводные камни разблокировки запасов оружия российского стандарта и советского образца для использования Украиной", – отмечает NYT.
Известно, что Финляндия отправляет Украине оружие советского образца, а Южная Корея поставляет бронежилеты, каски, медицинское оборудование и другие средства защиты.
Другие страны, такие как Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Руанда, Мексика, Колумбия и Перу, которые продемонстрировали поддержку Украины, все еще отказываются предоставить летальное вооружение.
Внимание "охотников за оружием" приковал к себе Кипр, поскольку он долгие годы находился под эмбарго США на поставку оружия и обращался за техникой к Советскому Союзу, а затем – к России. Сегодня арсенал Кипра состоит как минимум из 10 ракетных комплексов "Тор" и "Бук", которые могут сбивать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.
В комментарии NYT официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос заявил, что Кипр "был бы готов рассмотреть" передачу части своего оружия и боеприпасов Украине, если бы они были "заменены другой военной техникой равной мощности и возможностей". Он сослался на многочисленные встречи с американскими официальными лицами в последние месяцы, в ходе которых "также обсуждали эту возможность".
Однако перевооружение Кипра может вызвать недовольство Турции и разжечь гонку вооружений в неразрешенном конфликте между этими странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал усилить свои войска на севере Кипра дополнительным оружием.
Вооружение для Украины: что передают другие страны
Как писал УНИАН, российские обстрелы украинских городов не остались без ответа. 11 октября в Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, в ближайшее время Украина получит американские NASAMS.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) также отметил, что на встречах министров обороны стран-членов Альянса и в формате "Рамштайн" 12–13 октября тема усиления противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом для обсуждения.