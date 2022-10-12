Киеву необходимо и оружие российского образца, поскольку именно на нем обучены работать украинские военные.

Массированные ракетные удары России по украинским городам 10–11 октября вызвали волну новых обещаний союзников Киева предоставить больше оружия, однако Запад столкнулся с серьезной проблемой, поскольку украинским войскам нужно больше вооружения российского образца, а передача его Украине может возобновить незавершенные конфликты между другими странами.

Об этом пишет The New York Times.

После мощных обстрелов украинских городов Соединенные Штаты пообещали передать Украине больше зенитно-ракетных комплексов, а Германия заверила, что отправит аналогичные средства защиты "в ближайшие несколько дней". Генсек НАТО заявил, что поддержка борьбы Украины против России будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

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В то же время издание отмечает, что Киеву необходимо и оружие российского образца, поскольку именно на нем обучены работать украинские военные.

"Чтобы найти это оружие, Соединенные Штаты и другие союзники рыскали по всему миру в поисках поставщиков вооружения. Этот процесс выявил как перспективы, так и подводные камни разблокировки запасов оружия российского стандарта и советского образца для использования Украиной", – отмечает NYT.

Известно, что Финляндия отправляет Украине оружие советского образца, а Южная Корея поставляет бронежилеты, каски, медицинское оборудование и другие средства защиты.

Другие страны, такие как Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Руанда, Мексика, Колумбия и Перу, которые продемонстрировали поддержку Украины, все еще отказываются предоставить летальное вооружение.

Внимание "охотников за оружием" приковал к себе Кипр, поскольку он долгие годы находился под эмбарго США на поставку оружия и обращался за техникой к Советскому Союзу, а затем – к России. Сегодня арсенал Кипра состоит как минимум из 10 ракетных комплексов "Тор" и "Бук", которые могут сбивать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

В комментарии NYT официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос заявил, что Кипр "был бы готов рассмотреть" передачу части своего оружия и боеприпасов Украине, если бы они были "заменены другой военной техникой равной мощности и возможностей". Он сослался на многочисленные встречи с американскими официальными лицами в последние месяцы, в ходе которых "также обсуждали эту возможность".

Однако перевооружение Кипра может вызвать недовольство Турции и разжечь гонку вооружений в неразрешенном конфликте между этими странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал усилить свои войска на севере Кипра дополнительным оружием.

Вооружение для Украины: что передают другие страны

Как писал УНИАН, российские обстрелы украинских городов не остались без ответа. 11 октября в Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, в ближайшее время Украина получит американские NASAMS.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) также отметил, что на встречах министров обороны стран-членов Альянса и в формате "Рамштайн" 12–13 октября тема усиления противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом для обсуждения.