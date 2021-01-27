Боевых потерь в подразделениях Объединенных сил нет.

На протяжении текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а возле Водяного на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет», - добавили в штабе.

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Автор: Тамара Отовская