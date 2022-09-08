Враг попал в предприятие, ЛЭП и частные дома.

Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, но есть многочисленные повреждения частных домов и объектов инфраструктуры.

Информацией о бомбардировках поделился глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в личном Telegram-канале.

"Россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Предварительно никто не пострадал", — написал Резниченко.

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По территории Марганецкой громады ударили три раза. В результате бомбардировок повреждения получило предприятие. На месте работают специалисты, которые определяют масштаб ущерба.

А в Никополе удары из "Градов" повредили 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции и местную гимназию. Оккупанты также оборвали ЛЭП, которую сейчас чинят местные службы.

Напомним, рашисты регулярно обстреливают Никопольский район из РСЗО "Град", минометов и артиллерии. Бомбардировки фиксировались в течение трех последних дней. К счастью, обошлось без жертв, но оккупанты разрушили и повредили множество построек.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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