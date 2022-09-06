В городе повреждены жилые дома, детский сад, два лицея, центр технического творчества и спортклуб.

Оккупанты нанесли удары из "Градов" по Никополю, двое людей получили ранения средней степени тяжести.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью снова обстреляна Никопольщина. Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами". В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", - сообщил он.

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Резниченко также отметил, что в городе повреждены 20 многоэтажных и 11 частных домов.

"Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе повреждены несколько газопроводов и автомобилей. Зацепило и несколько линий электропередач. Без света более 2 000 семей. Аварийные бригады уже работают", - сообщил он.

Резниченко также отметил, что в Марганецкой громаде обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, вчера ночью оккупанты дважды обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. В самом Никополе были повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом повреждены 9 строений города, среди них гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.

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