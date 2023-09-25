В распоряжении бригад якобы будут танки, легкая бронетехника, артиллерия и широкая номенклатура беспилотников.

В российской армии якобы формируют разведывательно-штурмовые бригады для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По их словам, новые формирования войдут в состав общевойсковых армий и вновь сформированных армейских корпусов. Их организационно-штатная структура не раскрывается, но известно, что в их составе будут штурмовые отряды для взлома эшелонированной обороны, а также разведывательные подразделения, способные вести разведку на тактической глубине, отметили источники.

В распоряжении бригад якобы будут танки, легкая бронетехника, артиллерия и широкая номенклатура беспилотников. При этом личный состав штурмовых отрядов обучат вести бои в замкнутых пространствах - окопах, зданиях, ДОТах и ДЗОтах.

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