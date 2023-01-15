Недавно выяснилось, что в регионе есть соляные и гипсовые шахты.

Бахмут и Соледар находятся под постоянной атакой российских военных и наемников, потому, что голова "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин имеет определенные планы на Бахмут.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил бывший командующий вооруженных сил США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес, отметив при этом, что захват Бахмута имеет для Пригожина символическое значение.

"Мне потребовалось время, чтобы понять, почему Россия уделяет так много внимания Бахмуту, особенно силы во главе с Пригожиным. Думаю, здесь есть символический аспект, это почти тщеславие для него. Он, очевидно, не заботится о том, сколько людей погибнет. На данный момент они ("вагнеровцы") находятся там уже 5 месяцев, но до сих пор не смогли взять Бахмут", - заявил Годжес.

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Он подчеркнул, что недавно выяснилось, что в регионе есть соляные и гипсовые шахты.

"Пригожин даже говорил об обеспечении там ресурсов. Но не знаю, будет ли приятно семьям тысяч погибших знать, что истинной целью Пригожина был не стратегически важный перекресток, а гипсовые шахты. Думаю, вся ситуация вокруг Бахмута показывает отсутствие согласованности российской операции. Я не думаю, что Пригожин получает приказы от Суровикина, точно не получает приказы от генерала Герасимова. Кто ответственен? Они не имеют согласованного плана. Они, к счастью, до сих пор не поняли и не улучшили все институциональные недостатки, которые обнаружились в феврале и марте", - заявил генерал.

Бои за Бахмут:

Россияне уже не один месяц пытаются захватить город-крепость Бахмут. Оккупанты несут огромные потери, но не оставляют попыток пробить оборону украинских воинов.

Вечером 13 января президент Владимир Зеленский сказал, что на Донецком направлении противник сосредоточил крупные силы. Глава нашего государства добавил, что воины Украины храбро и стойко выполняют поставленные задачи.

По состоянию на 14 января 2023 года в Донецкой области украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу частной военной компании "Вагнера", пробиравшейся в Бахмут.

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