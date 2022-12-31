Полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления России.

В Киевской области созданы поисковые группы по обнаружению обломков российских ракет, сообщил в своем Telegram-канале начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что обломки вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области.

"Части сбитой силами ПВО ракеты нашли в лесополосе после сегодняшнего обстрела столичного региона. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

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При этом Небытов отметил, что полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления России.

Он добавил, что сегодня над данным районом военные сбили по меньшей мере три ракеты оккупантов.

Также Небытов призвал граждан сообщать на спецлинию "102", если они видят или слышат воздушные объекты. Начальник областного главка добавил, что сегодня полиция получила 13 сообщений от граждан о пролете ракет.

Кроме того, он сообщил о создании поисковых групп по выявлению обломков российских ракет, потому что они представляют опасность для граждан, а также являются доказательством преступной деятельности РФ и обстрелов Украины.

Небытов отметил, что в результате сегодняшнего ракетного удара в Киевской области убытых либо травмированых нет.

Массированный удар по Украине 31 декабря - последствия для Киева

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 31 декабря, в отдельных областях Украины и Киеве была объявлена воздушная тревога. В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Киевской областях.

В Киеве в результате российской ракетной атаки один человек погиб, госпитализированы 11 человек.

Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском, Святошинском, Печерском и Голосеевском районах. Обломки ракеты попали в частный дом, повреждения получил гостиничный объект, также обломки ракеты упали на стадион.

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