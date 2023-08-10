Артист отметил, что его душу рвет от боли.

Известный украинский певец Дзидзьо отреагировал на гибель девушек в Запорожье. Вчера их убила ракета российских оккупантов.

Перед смертью, буквально за час до ужасного "прилета", украинки пели хит Дзидзьо "Я і Сара". Девушки собирали деньги на помощь Вооруженным Силам Украины.

"Господи, еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и одновременно частичку души каждого из нас. Девушек звали Светлана Семейкина и Кристина Спицына. 19 лет и 21 год. Душу разрывает от боли", - написал артист.

Он выложил видео с девушками. Эти кадры были сделаны вчера, именно перед тем, как россияне ударили по Запорожью ракетами.

В комментариях пользователи отмечают, что оккупанты беспощадно убивают мирных и военных. Также они пишут:

"Ужас! Соболезнования родным погибших девочек!"

"Просто убивают всю нашу молодежь"

"Капец... Я недавно наткнулась в TikTok на этих девочек, у них невероятно красивые голоса... Так больно. За что? Такие молодые"

"Очень горько, молодые девочки, искренние соболезнования"

"Соболезнования близким, а русские пусть горят в аду!".

Ракетный удар по Запорожью - что известно

9 августа россияне ударили по Запорожью. Ракета оккупантов убила трех человек, еще девять были ранены. Среди пострадавших был 11-месячный ребенок.

Впоследствии стало известно, что жертвами удара по Запорожью стали две юные певицы. Перед "прилетом" девушки, отцы которых - военные, собирали деньги на ВСУ.

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