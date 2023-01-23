Десять вражеских снарядов разорвались фактически в центре города, отметил глава Сумской ОВА.

Российские захватчики обстреляли жилые дома и железную дорогу в городе Ворожба Сумской области.

Около 14:00 враг ударил из ствольной артиллерии, десять снарядов разорвались фактически в центре города, было прямое попадание в многоквартирный дом, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

В результате атаки одна из квартир разрушена - туда залетел российский снаряд. Еще три помещения имеют значительные повреждения. Также в результате взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж.

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Кроме того, перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и пути. В то же время люди, к счастью, не пострадали.

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Россияне уже не раз обстреливали регион, есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В частности, 19 января Дмитрий Живицкий написал, что враг из минометов бил по Краснопольской громаде, взорвались восемь мин. Кроме того, противник с дрона сбросил взрывчатку на приграничные территории области.

21 января января стало известно, что 20 числа рано утром российские диверсанты пытались прорваться в регион, но их прогнали защитники Украины.

Справка УНИАН. Город Ворожба расположен на левом берегу реки Вир. Этот город - крупный железнодорожный узел.

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