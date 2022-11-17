В частности, закрыты въезды в Рубежное с направлений Кременной и Варваровки.

Российские оккупанты усиливают административно-полицейские меры на контролируемой ими части Луганской области.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. В частности, закрыты въезды в Рубежное с направлений Кременной и Варваровки.

"В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник усилил административно-полицейские меры", - говорится в сообщении.

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В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные мероприятия.

Кроме того, в Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования, общей численностью до 400 человек.

Что происходит на Луганщине сегодня

Как сообщал УНИАН, в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал о деоккупации 11 населенных пунктов. Также он назвал причину, по которой Вооруженные Силы Украины продвигаются на этом направлении не так быстро.

Гайдай считает, что на восстановление Луганской области может потребоваться около семи лет.

Ранее группа Сил спецопераций показала, как украинские военные ликвидировали патруль оккупантов в районе Кременной на Луганщине.

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