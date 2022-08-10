С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
По его словам, особый режим будет предусматривать два главных условия.
В частности, это запрет на безразрешительный вывоз из области спецтехники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т. п), а также запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозящего с целью реализации алкогольные напитки и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфекционных средств).
Кириленко объяснил, что соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.
"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - отметил председатель ОВА.
Напомним, 29 июля Кабмин создал Штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов области перед началом отопительного сезона.