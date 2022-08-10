В Донецкой области власти решили сделать шаг, направленный на усиление оборонных возможностей.

С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По его словам, особый режим будет предусматривать два главных условия.

В частности, это запрет на безразрешительный вывоз из области спецтехники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т. п), а также запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозящего с целью реализации алкогольные напитки и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфекционных средств).

Кириленко объяснил, что соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - отметил председатель ОВА.

Напомним, 29 июля Кабмин создал Штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов области перед началом отопительного сезона.

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