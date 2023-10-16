Среди пострадавших один десятилетний ребенок.

В Миргородском районе Полтавщины от обломков российской ракеты пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

В частности, ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА, в результате чего в Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

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"К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадало три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет", - сообщил Пронин.

В то же время, как сообщает хмельницкая ОВА в Telegram, этой ночью враг атаковал область "шахедами".

"В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ночная атака РФ

В ночь на понедельник, 16 октября, российские захватнические войска выпустили в сторону Украины ракеты. Вскоре военные призвали жителей Днепра, Миргорода и Кропивницкого пройти в укрытие.

Впоследствии в воздушных силах сообщили о запусках ударных беспилотников. Воздушная тревога распространилась на другие области Украины.

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