Кремль отменил большой концерт в "Лужниках" на годовщину аннексии.

Российские власти отказались от идеи масштабного празднования очередной годовщины незаконной аннексии украинского Крыма. Об этом издание "Ведомости" узнало от источника, близкого к администрации российского президента.

Если в прошлые годы Кремль устраивал масштабные гуляния с концертом в московских "Лужниках", то в этом году отмечать кражу украинского региона планируют "сообразно текущей ситуации" - автопробегами и тематическими лекциями.

Эту информацию подтверждают и другие российские издания, также имеющие собственные источники во власти.

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Администратор одной из групп в соцсети "ВКонтакте", которая ранее вербовала массовку для концерта 22 февраля, когда праздновали годовщину вторжения в Украину, и которая ранее анонсировала концерт на годовщину аннексии Крыма, назвал причину отмены мероприятия. В комментарии изданию "Сирена", он заявил, что российские спецслужбы "не рекомендуют проводить" концерт в Москве "из-за рисков терактов".

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года Кремль решил воспользоваться краткосрочным вакуумом власти в Украине в первые дни после бегства Януковича и многих топ-чиновников. Российские военные без опознавательных знаков захватили стратегические объекты полуострова и фактически оккупировали его. Путин долго отрицал, что "зеленые человечки" – это россияне, но затем признал факты.

16 марта оккупанты провели на полуострове псевдореферендум о вхождении в состав РФ, который не признала ни Украина, ни другие страны мира и международные организации. 18 марта Россия документально оформила аннексию, которую официально признала только одна страна мира – Никарагуа.

В настоящее время появилась перспектива освобождения Крыма военным путем. По словам военного эксперта Александра Коваленко, полуостров могут деоккупировать по сценарию острова Змеиный.

Другой эксперт – Олег Жданов – уверен, что освободить Крым военным путем даже легче, чем Донбасс в силу географических причин.

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