На юге подразделения ВСУ ликвидировали 11 оккупантов, 2 танка и 2 самоходные пушки.
Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.
Он отметил, что враг проводит перегруппировку, изыскивает возможности для налаживания логистического обеспечения подразделений, активизирует воздушную разведку.
"По результатам нашей боевой работы подтверждено уничтожение 11 оккупантов, 2 танков Т-80, боевой машины десанта и 2 самоходных орудий 203 калибра "Пион", - сказал Назаров.
По его словам, сегодня авиацией Сил обороны по вражеским позициям нанесено 2 удара, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач.
"Силу огневого контроля (контроля ВСУ – УНИАН) почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и наведенный мост в районе Новой Каховки", - сообщил спикер.
Он добавил, что состав и положение корабельной группировки врага в Черном море существенных изменений не претерпели. В частности, на боевом дежурстве 3 ракетоносителя, на вооружении которых 24 крылатые ракеты "Калибр". Вероятность нанесения ракетных ударов как с моря, так и с воздуха, и с оккупированной суши остается чрезвычайно высокой.
Среди других угроз актуальными для Южного региона являются артиллерийские обстрелы, проявления диверсионной деятельности, как вдоль линии соприкосновения, так и в тыловых районах.
"Штормовое море сохраняет угрозу минной опасности, которой не смог избежать в том числе и румынский военный корабль", - добавил Назаров.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы отбили некоторые населенные пункты на юге Украины.