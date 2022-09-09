Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач.

На юге подразделения ВСУ ликвидировали 11 оккупантов, 2 танка и 2 самоходные пушки.

Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

Он отметил, что враг проводит перегруппировку, изыскивает возможности для налаживания логистического обеспечения подразделений, активизирует воздушную разведку.

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"По результатам нашей боевой работы подтверждено уничтожение 11 оккупантов, 2 танков Т-80, боевой машины десанта и 2 самоходных орудий 203 калибра "Пион", - сказал Назаров.

По его словам, сегодня авиацией Сил обороны по вражеским позициям нанесено 2 удара, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач.

"Силу огневого контроля (контроля ВСУ – УНИАН) почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и наведенный мост в районе Новой Каховки", - сообщил спикер.

Он добавил, что состав и положение корабельной группировки врага в Черном море существенных изменений не претерпели. В частности, на боевом дежурстве 3 ракетоносителя, на вооружении которых 24 крылатые ракеты "Калибр". Вероятность нанесения ракетных ударов как с моря, так и с воздуха, и с оккупированной суши остается чрезвычайно высокой.

Среди других угроз актуальными для Южного региона являются артиллерийские обстрелы, проявления диверсионной деятельности, как вдоль линии соприкосновения, так и в тыловых районах.

"Штормовое море сохраняет угрозу минной опасности, которой не смог избежать в том числе и румынский военный корабль", - добавил Назаров.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы отбили некоторые населенные пункты на юге Украины.

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