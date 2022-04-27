Стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн.

Для обеспечения обороноспособности Украины передано 48 кг золота, которое принадлежало окружению президента - беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

"По инициативе офиса Генерального прокурора по решению Министерства обороны Украины для обеспечения обороноспособности Украины в пользу государства взыскано золото в банковских слитках весом более 48 килограмм" - сказано в сообщении. При этом отмечается, что стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн.

В сообщении говорится, что это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высокопоставленных должностных лиц из окружения беглого экспрезидента, причастного к завладению государственной резиденцией "Межигорье".

Напомним, у Зеленского прокомментировали слухи "о Януковиче в Минске".

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