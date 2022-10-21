Это должно произойти до первых холодов.

До наступления зимы "Укроборонпром" должен продемонстрировать новое вооружение отечественного производства. Оно будет в товарных количествах и позволит еще более эффективно защищаться от российских оккупантов.

Такой анонс сделал советник ОПУ Алексей Арестович во время разговора с оппозиционером и юристом из РФ Марком Фейгиным.

"Люди, называющие себя знающими, сказали мне, что не далее, как с первыми холодами мы такое увидим — прям такое увидим. И все это будет непременно отечественного производства и в товарных количествах, что просто все закачаются. Я сказал людям: "Окей. Можно это сообщать вслух людям?". Сказали: "Сообщай, мы ручаемся". Ну вот тогда: ручаетесь, я сообщаю", — заявил Арестович.

Видео дня

Затем советник ОПУ добавил, что работает не только "Укроборонпром". В создании оборудования, в частности, дронов, которыми интересовался Фейгин, задействованы промышленности "многих других интересных стран".

Российский оппозиционер в ответе предположил, что оружие может носить сдерживающий характер. Украинские беспилотники, летящие на тысячу километров, способны заставить Москву задуматься насчет применения иранских дронов-камикадзе.

"Мы же не атакуем российскую территорию. Если там вдруг в Москве начнет что-то происходить, как в Белгородской [области], значит — это болезнь курения не в том месте перебросилась из Белгородской — Белгородской, Воронежской и Курской", — ответил Арестович.

Украинское вооружение на фронте: основные подробности

Для противостояния российской агрессии используется немало отечественных разработок. Одна из самых известных – ПТРК "Стугна-П", с помощью которого сожгли сотни единиц вражеской техники.

На видео с фрагментами боевых действий также демонстрировалась работа беспилотников "Фурия" и РСЗО "Буревий".

По мнению отдельных экспертов, удар по аэродрому "Саки" на территории временно оккупированного Крыма могли осуществить из оперативно-тактического комплекса "Гром-2".

Вас также могут заинтересовать новости: