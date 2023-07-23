Военные "скорректировали" фон российскому госфлагу, который враг установил на своей базе.

Моряки речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины ударили по зданию, где базировались оккупанты, и ликвидировали до десятка солдат РФ.

Видео "прилета" показал СтратКом ВСУ. В кадре видно, как государственный флаг врага развивается на фоне густого дыма, вызванного ударом.

"Поразили скопления врага в количестве до 10 человек, три грузовых автомобиля и состав обеспечения", - отмечается в сообщении.

"Мэр" временно оккупированных Олешек стал "бездомным"

Напомним, сегодня местные СМИ сообщили о последствиях ударов во временно оккупированных Олешках Херсонской области, которые произошли 22 июля. Оказалось, что "бездомным" стал местный "мэр". Его дом и земельный участок, расположенные по адресу ул. Крылова, 165, были уничтожены.

Сейчас судьба самого коллаборанта Георгия Журавка неизвестна. Нет данных, находился ли он на момент взрыва в здании.

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