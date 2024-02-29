Пленникам не позволяли садиться в течение 17 часов и заставляли петь российский гимн.

Военнослужащий Николай Гойдало, которого недавно освободили из российского плена по обмену, рассказал, как издеваются захватчики над пленниками.

Как говорится в сюжете "1+1", Гойдало - отец троих детей, работал шахтером. Сразу после полномасштабного вторжения ушел из родной Волыни в ряды ВСУ, но попал в плен в конце мая 2022 года в Донецкой области.

Мужчина показал фотографию, на которой он - до 2022 года. Узнать его невозможно - за двадцать месяцев плена он потерял почти половину веса - 35 кг.

По его словам, в плену над украинскими пленниками все время издевались - били, по целым дням заставляли стоять в бараке. Из-за такого длительного стояния (подряд по 16-17 часов в сутки у него сейчас большая проблема с сосудами.

По словам врачей, которые восхищаются выдержкой 50-летнего мужчины, из-за длительного стояния у Николая очень отекали ноги и т.д., что привело к атрофическим изменениям. Поэтому сейчас украинец нуждается, в первую очередь, в усиленном лечении сосудов.

"Стояли целый день, ели стоя. В последнее время, перед обменом, давали немножко посидеть... Кормили, чтобы просто не умерли с голоду. Врали, что Украина уже русская, а запад (Украины - УНИАН) - польский. Заставляли учить стихи о России и, конечно, российский гимн пели - все, чтобы сломать нас... Молились даже те, кто не знал молитвы", - рассказал Гойдало о пережитых ужасах.

Больше чем пытки его беспокоила неизвестность о судьбе родных - оккупанты не давали возможности как-то связаться с семьей, от которой тот не имел никаких известий. Что 31 января 2024 года его везут на обмен, он не знал, пока не увидел украинские флаги.

"Понял, когда уже сняли мешки с головы... Слов не было, только слезы на глазах и радость. Так волновался, что не от раза смог дозвониться жене... Сказал, что приеду домой и буду есть, все что она приготовит...", - говорит бывший пленник.

Сейчас Гойдало проходит лечение в Днепре и готовится вернуться домой. По словам медиков, он будет еще долго оправляться после плена.

Издевательства над пленными украинцами

РФ применяет страшные пытки к пленным украинцам, их могут бить электрошоком до полной его разрядки и люди порой не выдерживают. По данным Медийной инициативы за права человека, это следует из показаний освобожденных украинских пленных, которые заявляют о гибели украинских военнослужащих в российском плену в результате избиений и пыток.

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