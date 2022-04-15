Это судно знаменито тем, что ранее на острове Змеином его "послали" украинские пограничники.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал уничтожения ракетного крейсера "Москва". Он предложил использовать затонувшее судно в качестве локации для дайвинга.

"Русский корабль-"флагман" теперь достойное место для дайвинга. Плюс одно такое место в Черном море", - написал Резинков у себя в Twitter.

"Обязательно посещу место крушения после нашей победы в войне. Кстати, у меня уже 300 погружений с аквалангом", - добавил он.

Как затонул крейсер "Москва"

По информации украинского командования, крейсер "Москва" был подбит двумя ракетами "Нептун" в Черном море недалеко от Одессы.

Минобороны РФ сначала отрицало уничтожение корабля, однако признавало нанесенный вред. Эксперты считают, что на судне могли содержаться ракетные боеголовки.

По данным США, поврежденный корабль двигался в сторону Севастополя на ремонт.

Накануне вечером Россия официально признала потерю крейсера - в Минобороны РФ заявили, что он затонул во время буксировки в Черном море.