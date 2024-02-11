Противник старается, чтобы дроны обходили трассы и грунтовые дороги, отметил эксперт.

Российские дроны-убийцы снова массированно атаковали Украину, большинство вражеских воздушных целей ликвидировали наши воины, однако их перехват был непростой задачей.

Беспилотники РФ "постоянно меняли траекторию полета, следовали маршрутами, которые составляли сложности для мобильных групп перехвата, старались избегать районов, где присутствовали системы ПВО (противовоздушной обороны, - Ред.)", поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram.

По словам эксперта, это указывает на то, что перед планированием атак противник анализирует разведывательную информацию о том, где могут размещаться средства ПВО Украины, "не без помощи источников с мест", и старается обходить грунтовые дороги и трассы, чтобы дроны было максимально сложно перехватывать мобильным группам.