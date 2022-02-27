фото Facebook/Oleksandr s1mple Kostyliev
Лидер киберспортивной команды NaVi Александр S1mple Костылев перечислил более 1,5 миллиона гривен украинской армии.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Кберспортсмен опубликовал скриншоты экрана, на которых видно, что он перечислил деньги в качестве благотворительного взноса.
"Остановим войну вместе. Спасибо нашей армии за то, что защищаете нашу землю и отдаете жизни для защиты наших семей и близких. Я горд за вас как никогда", - написал Костылев.
Ранее сообщалось, что известная российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала украинской армии 10 тысяч долларов.