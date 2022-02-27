Он поблагодарил военных за защиту.

Лидер киберспортивной команды NaVi Александр S1mple Костылев перечислил более 1,5 миллиона гривен украинской армии.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Кберспортсмен опубликовал скриншоты экрана, на которых видно, что он перечислил деньги в качестве благотворительного взноса.

"Остановим войну вместе. Спасибо нашей армии за то, что защищаете нашу землю и отдаете жизни для защиты наших семей и близких. Я горд за вас как никогда", - написал Костылев.

Ранее сообщалось, что известная российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала украинской армии 10 тысяч долларов.

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