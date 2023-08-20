По его словам, ВСУ на Левом берегу создали серую зону, находящуюся под их огневым контролем.

Военный эксперт Александр Коваленко проанализировал действия Сил обороны на Левобережье Херсонской области и указал на важный нюанс.

Так, он отметил, что использование термина "плацдарм" по отношению к происходящему на Левобережье является некорректным.

"Плацдарм - это территория, на которой развёрнуты войска, для ведения оборонных, либо наступательных действий... В ходе форсирования водной преграды передовые подразделения занимают участок на противоположном берегу, после чего вводятся силы второго эшелона и происходит процесс расширения до уровня оперативных сил", - пишет Коваленко.

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Он подчеркивает, что ничего подобного на левом берегу Херсонской области не наблюдается.

"Тогда, что же там происходит? А происходит там то, что так же является уникальным явлением для современных войн и конфликтов. СОУ небольшими группами ССО регулярно расширяют серую зону, не контролируемую ни СОУ, ни РОВ. Но с одним очень важным нюансом", - отмечает эксперт.

Так, он обращает внимание на то, что серая зона на Левом берегу находится под огневым контролем артиллерии с правого берега, имеющей преимущество не только по дальности и точности, но и по причине размещения на господствующих высотах. То есть, это серая зона, находящаяся под огневым контролем.

"Именно поэтому, называть происходящее на левом берегу Херсонской области расширением плацдарма - некорректно. А вот когда это начнёт происходить, не заметить этого будет просто невозможно. Хотя бы по истеричным воплям российских пропагандистов и всяких там "военкоров", - подытоживает эксперт.

Ситуация на Левобережье Херсонщины - что известно

Ранее Коваленко отмечал, что сейчас рано говорить о том, что украинские военные форсируют Днепр и высаживают десант на левом берегу Херсонщины, проводя наступательную операцию.

По его словам, сейчас происходит процесс расширения не плацдарма, а серой зоны - территории, где не присутствуют ни российские оккупационные войска (РОВ), ни СОУ.

Также, по словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупанты маневрируют в устье Днепра, пытаясь подвезти боеприпасы и на постах заменить личный состав, но Силы обороны выявляют их и уничтожают.

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