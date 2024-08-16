Утверждают, что Украина била ракетами ATACMS.

Российские захватчики заявили о массированном обстреле Керченского моста в оккупированном Крыму.

Министерство обороны России заявляет, что в ночь на 16 августа Украина атаковала незаконное сооружение американскими ракетами ATACMS, все цели уничтожила российская противовоздушная оборона. Также оккупанты заявили, что Черноморский флот и Воздушно-космические силы якобы уничтожили три украинских безэкипажных катера, еще один повредили.

"Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму 16 августа

Этой ночью стало известно об атаке на оккупированный россиянами полуостров. Взрывы слышали в Керчи и Севастополе.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, над акваторией Черного моря уничтожили три беспилотных летательных аппарата, гражданские объекты не пострадали.

В украинской добровольческой армии "Юг" говорят, что в результате атаки могли быть поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.

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