ВСУ нуждаются в дольнобойном оружии.

Развязанная Россией война в Украине может затянуться еще минимум на два года. При этом все будет зависеть от передачи ВСУ дальнобойного оружия, прогнозирует военный эксперт Роман Свитан, передает 24 канал.

"Следующий год точно будем воевать и 2025 год. Можно говорить, что на 100%, потому что в одну летнюю кампанию мы можем выполнить только одну стратегическую задачу. Есть представление об их четкой последовательности. 2024 год – это год свободного Крыма для Украины или по крайней мере выполнение задач по его освобождению. А уже не ранее 2025 года выход на государственную границу и освобождение Донбасса", - отметил он.

По словам Свитана, сроки могут сдвинуться, потому что все зависит от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.

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"Далее от количества боеприпасов и гарантий поставок оружия в течение летней кампании в следующем году можно выполнять первоочередную цель - выход на Скадовск, Армянск и заход в Крым", - заявил эксперт.

Война в Украине - новости

Как писал УНИАН, за 16 декабря российские войска наступали по нескольким направлениям, применяя и авиацию, чтобы прорвать украинскую оборону.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, а в течение суток по всему фронту произошло 71 боевое столкновение.

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