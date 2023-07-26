Это маловероятно из-за отсутствия оперативной совместимости с российскими силами в связи с языковым барьером и полного отсутствия совместного обучения.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею с визитом, одной из причин которого являются переговоры о военном сотрудничестве. В то же время, как считают аналитики Sky News, КНДР в рамках "усиления оборонного сотрудничества" по обороне может помочь России оружием, но вряд ли предоставит свои войска.

Издание напоминает, что с сентября прошлого года появлялась информация, что Северная Корея помогает России боеприпасами. В марте США заявили, что Россия даже предлагала продовольствие в обмен на оружие.

Как отмечают в издании, Северная Корея "очевидно" использует войну для усиления отношений с Россией, и одной из причин может быть экономическая мотивация. По мнению экспертов, на которых ссылается издание, КНДР исторически искала списание долгов от России еще со времен Бориса Ельцина (который этого не обеспечил), поэтому передача оружия будет скорее деловым, чем стратегическим решением.

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В то же время аналитики оценивают вероятность отправки Северной Кореей своих войск на помощь России как низкую.

Отмечается, что хотя ранее бывали случаи, когда Северная Корея посылала войска и военных советников – хотя и в очень ограниченном количестве – на предыдущие конфликты, включая войну во Вьетнаме и конфликты по всей Африке, однако, по мнению экспертов, "очень маловероятно", что войска КНДР присоединятся к войне в Украине.

Одной из причин этого они называют высокие потери на войне и риск того, значительное количество северокорейских военнослужащих может не вернуться домой с поля боя. Кроме того, существуют и другие проблемы, такие как отсутствие оперативной совместимости с российскими силами из-за языкового барьера и полное отсутствие совместного обучения.

Относительно того, каким оружием КНДР может поддержать Россию, аналитики отмечают, что из-за тесных отношений между Северной Кореей и Советским Союзом большая часть боеприпасов Северной Кореи базируется на советском оружии.

В то же время огромный масштаб российского вторжения в Украину заставил РФ вновь ввести в эксплуатацию свое старое советское оборудование, благодаря чему оружие Северной Кореи хорошо подходит.

Россия просит у КНДР помощь

Ранее сообщалось, что делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу отправилась в Северную Корею вроде как на празднование Корейского "Дня Победы".

В то же время, как отмечают эксперты, главной целью визита являются переговоры о поставкх боеприпасов для российской армии.

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