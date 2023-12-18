Пропагандисты РФ выдают постановку на учет за мобилизацию, отметил военный.

Проводить мобилизацию женщин в Украине сейчас нет необходимости, уверен подполковник Владимир Фитьо, передает NV.

По его мнению, вбросы о призыве осуществляют пророссийские пропагандисты, которые выдают постановку на учет за мобилизацию.

"Мобилизации женщин пока нет. Здесь только добровольцы. Недавно был большой информационный вброс со стороны российской пропаганды о том, что женщин, которые имеют медицинское образование, будут мобилизовать. А речь шла лишь о том, что они должны стать на воинский учет, те, кто этого еще не сделал", - отметил он.

Фитьо напомнил, что женщины-медики всегда были военнообязанными:

"Ничего для них не изменилось абсолютно. Практически все они имели свои военно-учетные документы… Конечно, если будет необходимость, их могут привлечь по мобилизации. Но - я подчеркиваю - это только когда будет необходимость. На данный момент была потребность выполнить норму закона, и чтобы понимать, какой реальный резерв таких профессий именно среди женщин".

Мобилизация женщин - что сообщалось

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Верховная Рада готовит законопроект, согласно которому изменится мобилизация и ее правила, перечень лиц, имеющих право на отсрочку, механика военного учета, рекрутинга и увольнения со службы.

Сообщалось, что если законопроект примут, то женщины становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны), проходят базовую общевойсковую подготовку, во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности - только добровольно), освобождаются от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований) в связи с беременностью или в связи с уходом за ребенком.

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