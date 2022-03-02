Украинцы призвали выражать свою позицию и пользоваться популярностью ради мира.

Известные украинские блогеры и инфлюэнсеры обратились к коллегам из России с просьбой донести своей аудитории правду о войне, которую россияне развязали в Украине.

К созданию совместного обращения присоединились Алексей Дурнев, Антон Птушкин, Игорь Ласточкин, Александр Педан, Настя Гонцул, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Коля Зырянов и другие украинские блогеры. Среди их аудитории множество россиян, а среди их друзей - русские блогеры-миллионники.

"Обвиняем ли мы вас в молчании? Да. Вы - сила и голос вашего народа. И в конце концов вам предоставили шанс менять свою жизнь и жизнь вашей аудитории к лучшему. Сделайте сториз о том, что на самом деле происходит в Украине. Напишите пост о настоящем геноциде, который устроил Путин всем людям. Выскажитесь. Расскажите о разрушениях, которые начались в Украине и приближаются к вам. Ваш президент взрывает наши города, но с вами он поступает куда страшнее. Он уничтожает вас медленно, болезненно, плавно вырывает ваш язык и руки. Если вы его не остановите, вас ждет медленное загнивание и гражданская война. Вспомните историю. И поверьте, к вам не придет на помощь весь мир, разнимая ваши столкновения. Вас бросят умирать. Не дайте этому случиться. Говорите. Открывайте правду. Призывайте людей не терпеть", - призвали блогеры.

Они подчеркнули, что пока Путин бомбит Украину, Россию изолируют от мира. Сейчас необходимо действовать.

"Хватит молчать", - добавили блогеры.

Как сообщал УНИАН, ранее российская блогерша-миллионница, телеведущая Настя Ивлеева отреагировала на войну, которую развязал президент ее страны Владимир Путин в Украине. Она призвала прекратить боевые действия.

В то же время Ивлеева ни разу не упомянула в своем обращении убийцу Путина, не призвала россиян на протесты, не отметила, что именно Россия вторглась на территорию суверенной Украины. Напомним, что на Instagram Ивлеевой подписано 19 млн пользователей.

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