Противники, в частности, открывали огонь из "Градов".

Российские захватчики за минувшие сутки использовали почти 270 снарядов при обстреле свободной части Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. "За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов"", - сообщил глава ОВА.

Херсон враг обстрелял 5 раз - 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. "К сожалению, два человека получили ранения", - добавил глава ОВА.

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Также он сообщил, что с деоккупированной территории области за сутки были эвакуированы 62 человека.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Враг много раз обстреливал деоккупированную часть региона, есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В частности, 13 марта сообщалось, что за прошедшие сутки захватчики более 90 раз обстреляли Херсонскую область.

В результате нового удара со стороны врагов погиб один человек, а шесть - были ранены.

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