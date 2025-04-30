Спасатели разбирают завалы.

В результате российской дроновой атаки в разных частях Харькова возникло 10 пожаров, сейчас на местах работают все соответствующие службы.

Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, ночной налет российских беспилотных летательных аппаратов привел к масштабным возгораниям и разрушениям. Разрушены жилые дома, гаражи и объекты инфраструктуры, а также повреждены автомобили. По предварительным данным, пострадали 38 человек:

"На месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим, несмотря на опасность повторных ударов со стороны россиян".

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Ночная атака дронов

Как сообщал УНИАН, вечером российские оккупационные войска в очередной раз запустили по Украине дроны, нанеся массированный удар по Харькову и Днепру.

В сети сообщали о серии взрывов в городах, вскоре стало известно о большом количестве разрушений и десятках пострадавших в Харькове. По данным местных властей, среди пострадавших - 16-летний подросток, маленькая девочка и беременная женщина. Четыре человека попали в больницу.

В Днепре сообщили о пяти изуродованных частных домах. Известно о гибели одного человека, еще один получил ранения.

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