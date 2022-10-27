По словам Василия Малюка, за время войны сотрудники СБУ получили более 200 государственных наград.

В ходе полномасштабной войны с РФ СБУ работает в самых горячих точках.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, пишет официальный сайт Службы.

"СБУ выполняет разные задачи: оперативно-боевые, контрразведывательные, контрдиверсионные, антитеррористические. Участие в горячих точках, от острова Змеиный до Северодонецка – везде есть наши специалисты. Это топовые военные, те, кто выполняет самые сложные задачи", – сказал Малюк.

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По его словам, контрразведка и военная контрразведка переформатировались, чтобы максимально эффективно выполнять боевые задания и на линии фронта, и на деоккупированных территориях, и в тылу.

"Возьмите даже последние результаты – резонансные спецоперации СБУ, противодействие спецслужбам РФ и разоблачение агентурных сетей, расследование военных преступлений, задержание коллаборантов, возвращение домой наших защитников и обмен Медведчука на азовцев. Это все вклад СБУ в Победу", – отметил Малюк.

Он добавил, что 80% всего, что делает Служба, остается за ширмой грифа "секретно" и "совершенно секретно". Но за время войны у личного состава СБУ уже более 200 государственных наград – "За мужество", "Богдана Хмельницкого", три "Героя Украины".

Также Малюк рассказал, как встретил начало войны - в первые дни вторжения России вместе с коллегами из Нацгвардии и ГУР МОУ выехал навстречу врагу в Гостомельском направлении:

"Занимались разными вещами – фугасили дороги, подступы к Киеву. Главной задачей было перерезать врагу логистику на подступах к Киеву, на Чернобыльском направлении. Для этого мы быстро создали подразделение в рядах СБУ, в него были присоединены агентурные силы из числа неравнодушных сограждан. Уничтожили пункт тылового управления врага, и еще многое было сделано. Но, к сожалению, там были и наши первые потери"

Впоследствии он организовывал выполнение оперативно-боевых задач на донецком, луганском и херсонском направлениях.

"Также мы сразу наладили эффективное взаимодействие с ВСУ, которое сейчас приносит мощные результаты – враг чувствует их каждый день, когда подсчитывает количество уничтоженного личного состава и техники. Вместе с Вооруженными Силами Украины мы проводим успешные и многоходовые операции. Благодарю наших собратьев за сотрудничество", - подчеркнул Малюк.

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