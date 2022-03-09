Глава Николаевщины уверен, что победа за Украиной.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким повеселил фолловеров анекдотом про курицу на гербе врага.

Видео появилось в Telegram-канале Кима.

"Одесситы подсказывают, что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка", - заявил Ким с улыбкой.

Судя по реакциям, шутка фолловерам Кима понравилась.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перегруппировались и большими силами готовятся до наступления на Николаев.

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