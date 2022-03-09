Ким пошутил про герб РФ / скриншот
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким повеселил фолловеров анекдотом про курицу на гербе врага.
Видео появилось в Telegram-канале Кима.
"Одесситы подсказывают, что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка", - заявил Ким с улыбкой.
Судя по реакциям, шутка фолловерам Кима понравилась.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перегруппировались и большими силами готовятся до наступления на Николаев.