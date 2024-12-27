Гранату захватчик забросил в укрытие к своему товарищу.

Российский военный испугался украинского дрона и отбивался от него гранатой, забросив ее в укрытие, где прятался еще один россиянин.

Об этом сообщает 63 отдельная механизированная бригада Вооруженных Сил Украины - "Стальные львы", опубликовав видео "френдли фаер".

"Этот моск*ль получил золото в номинации "Френдли фаер года", - отмечают в бригаде.

В сообщении сказано, что российский оккупант так испугался украинского дрона, который летал над вражеской позицией. что решил швырнуть в него гранатой. "Но кроме врожденной тупости у этого кац*па еще и руки из ж*пы растут, поэтому граната попала в бруствер и полетела в укрытие к его "соотечественнику", - отмечают в бригаде

При этом отмечается, что наблюдали за этой ситуацией и "едва не умерли со смеху" пилоты 107 батальона 63 бригады.

Другие "дружеские" инциденты на фронте

Как сообщал УНИАН, российский захватчик, который попал в украинский плен, заявил, что военнослужащие КНДР открыли огонь по их войскам в Курской области.

Оккупант говорит, что его подразделение базировалось в районе российского поселка Глушково. У них было все нормально, "пока не привезли корейцев":

Российский пленный сказал, что из-за "языкового барьера" и не разобравшись в ситуации военные КНДР начали стрелять в россиян, потому что, вероятно, в панике, приняли их за противника.

По словам захватчика, российское военное командование не реагирует на жалобы. Кроме того, им легче отправлять в штурмы именно российских солдат, а не северокорейцев, чтобы не было скандала как они погибнут.

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