До полномасштабной войны Юлия работала моделью.

В батальоне "Лють", входящем в состав "Гвардии наступления", есть одна женщина из Киева. Это Юлия, бывшая модель, которая до полномасштабной войны планировала работать за границей.

Сюжет о девушке сняли журналисты Радио Свобода, а опубликовали ролик на официальной странице МВД Украины на Facebook. На видео присутствуют кадры с показов одежды с участием Юлии. Однако после начала полномасштабной войны девушка решила освоить военное дело.

"У меня в планах были, возможно, какие-то контракты за границей. Те девушки, кто поехал сейчас, кто выехали — они очень хорошо себя зарекомендовали в Европе. Они сейчас очень хорошо работают, я наблюдаю за ними. Для себя я сделала вывод, что я хочу быть здесь", — рассказала Юлия.

Видео дня

За год с момента полномасштабного российского вторжения девушка освоила тактическую медицину и стала инструктором. Она избрала "Лють", так как это новая штурмовая бригада, где нужны были специалисты разных направлений.

По словам Юлии, во время отбора все находились в равных условиях. Было тяжело из-за физических нагрузок, с которыми девушке приходилось справляться. Однако она очень хотела попасть именно в "Лють".

Муж Юлии служит в Национальной полиции и с 24 февраля 2022 года вместе с коллегами выполняет боевые задания на востоке Украины. Супруги редко видятся — раз или два на несколько месяцев.

"Он понимает, как это происходит, я понимаю, как это происходит. Я знаю кучу историй, когда люди погибали из-за того, что просто никого не было рядом. Либо просто некому было оказать помощь", — добавила Юлия.

Подготовка "Гвардии наступления": актуальная информация

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук в конце марта рассказал о количестве желающих вступить в "Гвардию наступления": "Общее количество заявок, которые были поданы за два месяца во все подразделения МВД составляет чуть больше 35 тыс. И более 16 тыс. — это именно те, которые касаются наших подразделений".

Министр внутренних дел Игорь Клименко 1 апреля сообщил, что 8 бригад "Гвардии наступления" практически сформированы. Однако люди продолжили активно присылать заявки, поэтому будут созданы резервные подразделения.

В ГПСУ показали, как проходят тренировки бригады "Стальная граница". Бойцы под руководством опытных инструкторов учатся стрельбе и тактической медицине.

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